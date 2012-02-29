上海明确可购二套房的本地户籍范畴

中国要防止杠杆率过快上升 央行正研究延长债市交易时间--央行专家
路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。
路透上海2月29日电---为遏制投机投资性购房,中国上海市政府日前发布通知称,将严格执行住房限售政策,并明确本市户籍范畴及本市户籍子女可购房的标准.此举意味着"居住证满三年可享本地户籍购房资质"已无可能.
根据上海市的规定,本市户籍居民在符合一定规定的情况下可购买第二套住房. 而近期有本地报导称,外地户籍居民持长期居住证满三年,可享受上海本地户籍居民的同等购房资质,也就意味着此类外地户籍居民可以购买第二套房.但随後多家房地产交易中心表示该政策已被叫停.
此次发布的通知进一步明确,上海市户籍居民家庭是指具有上海市常住户口的居民家庭,以及有上海市单位职工集体户口的居民家庭.上海市户籍居民家庭的子女成年後,确因婚姻等需要、且该子女无产权住房,才可在本市限购一套住房,并严格按照现有政策执行.
尽管中央政府坚持房地产调控口径未变,近期部分地方出台楼市微调措施,引发地方政府能否严格执行中央政府房地产调控政策的疑问.
上海市住房保障和房屋管理局局长刘海生也表示,将继续严格执行国家和本市房地产市场调控的各项政策措施,严格执行住房限售政策,政策不改变,力度不放松,抑制投资投机性购房.
通知并指出,上海市将扩大廉租住房政策受益范围,进一步放宽廉租住房实物配租申请条件;同时,搞好共有产权保障房(经济适用住房)的申请供应.
在住房用地供应方面,2012年供应计划总量原则上不低於过去五年年均实际供应量,其中保障性住房和中小套型普通商品住房用地不低於总量的70%.(完)
参看详情,请点选上海市政府网站(here)
--发稿 曾菱; 审校 杨淑祯
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