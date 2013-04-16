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货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 09:25 BJT

中国期市：上海螺纹钢期货触及年内低位，受大宗商品跌势拖累

路透新加坡4月16日 - 上海螺纹钢期货 周二跌逾2%至2013年低位每吨3,665元人民币，因全球经济前景黯淡促使投资者继续抛售风险资产。(完)

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