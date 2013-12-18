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路透中文国际短讯 | 2013年 12月 18日 星期三 10:11 BJT

上海国企改革20条出炉

中国国企改革再进一步。上海市今天公布国资国企改革20条改革举措，将国资委系统80%以上的国资集中在战略性新兴产业、先进制造业和现代服务业、基础设施与民生保障等关键领域和优势产业。新华网报道引述文件称，上海将积极发展混合所有制经济，加快企业股份制改革，实现整体上市或核心业务资产上市。图为2013年11月20日上海浦东金融区。路透

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