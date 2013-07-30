沪胶收跌近1% 创两周低位

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京7月30日 - 上海橡胶期货周二收跌近1%并创两周低位，本月中旬反弹以来的涨幅被尽数抹去。分析师指出，受供应高峰及下游轮胎企业的库存压力拖累，沪胶短线恐再次下探本月稍早所及的三年多低点。
沪胶主力1401合约收跌0.96%，报每吨17,520元人民币，为7月15日以来最低收位。该合约自今年2月触及27,515元的年内高点以来，已累计下跌约36%。
“供应高峰遇上需求淡季，橡胶基本面可以说是乏善可陈，表现在整个工业品里最弱也是理所当然了。”东吴期货橡胶分析师权姝文表示。
她并称，目前轮胎厂成品库存较多有待逐步消化，对上游原料的需求放缓，再加上近期各地普遍高温导致部分厂家放假停产，也减慢了橡胶需求步伐。
近期丁二烯等合成橡胶原料价格大涨，一度令市场憧憬天然橡胶的价格获得支撑，但权姝文认为，由于下游主要需求领域的轮胎中天然橡胶和合成胶的配比大致固定，合成胶的替代作用并不明显，而且随着近期丁二烯开工率达到高位，后期供应紧张的局面或将缓解，对天然橡胶的提振并不会太大。
市场人士并指出，从持仓情况看，在近期的沪胶跌势中，持仓排名靠前的几大空头一直在加仓，也表明空方打压的意愿强烈。
现货方面，市场预计亚洲橡胶价格料将进一步下滑，受需求放缓和产胶国供应增加的拖累，业内人士亦担心泰国将在今年稍晚释放橡胶储备。
“未来数周天气料将理想，供应会大幅增加，因此买家等待价格跌至更低水平再出手。”泰国合艾橡胶中心的一位交易员对路透表示。
泰国农业部部长Limlaemthong上周表示，泰国政府的橡胶库存达到21万吨，且目前没有卖出的计划，因为市场价格太低。（完）
(发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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