沪胶收盘大涨逾2% 重返两万元上方

路透上海12月12日 -上海期胶周四收盘大涨逾2%，重新站上20,000元的整数关口。国内轮胎企业年底补库需求浮现，而近期国内一系列重要经济会议的召开，也使市场对城镇化相关需求的期待再度升温。

分析师亦指出，近期铜等主要商品走势强劲，也为橡胶短线走强营造了偏多氛围；不过当前国内库存偏高，或成为后期限制涨幅的因素。

沪胶主力1405合约收涨2.13%，至每吨20,130元人民币，为10月28日以来最高收位。期价自上月末创下18,820元的近四个月低位以来，已累计反弹约7%。

“经过前几个月的大幅下跌，胶价目前已处于相对低位，吸引轮胎企业在年底加大补库力度。”东吴期货的橡胶分析师权姝文称。

她并表示，正在举行的中央经济工作会议，以及近期的一系列重要会议预计都会讨论城镇化议题，也令市场对由此产生的汽车等相关消费需求的预期升温。

一年一度的中国中央经济工作会议已于本周二开幕。本次会议将回顾2013年的经济工作，并对明年的宏观经济政策定调，部署工作任务。

不过目前国内主要橡胶仓库的库存处于高位，也使部分市场人士担心现货压力或限制期价涨幅。

上海期货交易所的周库存数据显示，上周天然橡胶库存升至16.19万吨。而据业内人士估计，青岛保税区的橡胶库存也处于27万吨的较高水准。

权姝文表示，中长线看库存确实是一个潜在压力，但在企业补库采购的推动下，沪胶在年内站稳20,000元问题不大，短线须关注20,500-21,000元一线的抛压，以及明年1月前后国储局对全乳胶的收储力度。

海关总署此前公布的数据显示，中国11月天然橡胶(包括胶乳)进口27万吨，较上月的19万吨增加42%，较去年同期的21.6万吨增加25%。（完）

(发稿 丁琦；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。