沪胶重挫逾3% 跌破两万元整数关

路透上海10月25日 - 上海橡胶期货周五重挫逾3%并跌破两万元的整数关口，国内橡胶收储缺乏进一步进展令市场失望，而A股市场的持续下跌亦加重了商品市场的偏空人气。

沪胶主力1401合约收低3.43%，至每吨19,405元的两个月低位，近期多次支撑期价的两万元整数关口也被明显击穿，K线图上呈现一根近乎光头光脚的大阴线。

“之前受国家收储预期支撑，沪胶一直挺在那里，现在收储方面没有进一步的进展，现货商开始低价抛货，另外近期合成胶的跌幅也很大，对天然橡胶价格也构成冲击。”浙商期货的橡胶分析师宋超表示。

他并称，跌破两万关口后，沪胶在技术上已经破位，如果收储得不到落实，或进一步下探，即便收储政策出台，考虑到规模有限，带来的提振影响也只会是短期的，长期的还是会维持偏弱走势。

受沪胶大跌拖累，东京工业品交易所(TOCOM)期橡跌幅亦普遍超过2%，截至北京时间15:05，交投最活跃的3月合约下跌6日圆，报每公斤256.7日圆。

市场人士表示，由于目前国内橡胶期现价差拉大，有不少贸易商开始进行买现货并抛期货的对冲操作，亦加大了橡胶期价的跌幅。

除沪胶外，今日主要商品期货全线下跌，其中螺纹钢刷新四个月低位，上市不久的铁矿石期货本周亦呈现“五连跌”，国内股市创出一个半月新低，亦全面拖累商品市场人气。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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