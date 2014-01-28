沪胶收盘重挫3%续创近五年新低

路透上海1月28日 - 继昨日跌破16,000元关口后，上海期胶周二收盘再度重挫逾3%，刷新近五年低位，临近春节假期现货需求冷清，加之烟胶片、胶水等原料价格大跌打压人气，令沪胶延续向下寻底之路。

今日除早稻、鸡蛋等部分农产品外，期市呈现普跌格局。市场人士称，假期前市场现金需求升温，各大交易所也将从明日结算起上调保证金，亦令部分品种的多头倾向于止损离场，从而加剧了市场的弱势。

沪胶主力1405合约收低3.04%，至每吨15,610元，创出2009年3月以来新低。沪胶在本周初击穿16,000-17,000元的整理平台后连续增仓下跌，空头乘胜追击之势明显，期价下方空间再度被打开。

光大期货橡胶分析师彭程表示，“沪胶短线很难见到反弹的迹象，春节前轮胎厂停产抑制需求，主产国原料价格近日也在大跌，如果年后国内轮胎厂补库不理想，就很难找到上涨的动力了。”

此外，日本期胶近日接连重挫，亦打压了沪胶的人气。东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周一暴跌逾5%，至七个月新低，受累于日圆走强和亚洲股市全线下跌。截至周二日盘收市，指标7月合约报每公斤228.4日圆。

彭程指出，日圆汇率因素是日胶跌势的重要推手，鉴于春节前后将有美联储会议纪要等重大事件出炉，日圆走势仍将成为影响海外橡胶市场的风险点。

上海期货交易所天然橡胶库存继前一周突破20万吨后，上周再增3,636吨，至20.45万吨的纪录新高。

(发稿 丁琦；审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。