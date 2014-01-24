沪胶收高 上月大跌后初现企稳迹象

路透上海1月24日 - 上海期胶周五小幅收高，在上个月大幅杀跌后期价初步显现企稳迹象。分析师指出，国内对节后收储的预期，加之供应淡季的来临，给胶价提供了些许支撑，但在当前沉重的库存压力下，市场难以迅速见底反弹。

沪胶主力1405合约收盘微涨0.09%，至每吨16,570元人民币。12月从20,000元上方的高位大幅下跌后，期价过去半个月以来在16,000

-17,000元区间持续整理，等待突破方向。

“短线横盘过后估计还有一跌，但下行空间应该不会太大，考虑到2、3月份天然橡胶的季节性供应压力较轻，估计春节过后会有一波反弹，”东吴期货分析师权姝文表示。

她指出，节后资金面预计会宽松一些，从以往看一季度宏观面也不会太差，而此前国家对橡胶少量多次的收储行动料还会继续，节后也存在这方面的炒作空间。

去年以来，国储部门对国内全乳胶和烟片胶进行了数次收储操作，每次规模在几万至十几万吨不等，但仍未能阻止胶价的连续下跌。鉴于目前胶价已接近逾四年低位，业内人士估计国储今年仍有可能再度出手，但收储规模料仍有限。

东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周五午盘大跌逾3%触及近六个月低位，受日圆走强及日本股市下跌拖累。不过日胶的跌势对沪胶未构成明显冲击，国内盘企稳特征较明显。

业内人士估计，上海期货交易所和青岛保税区的橡胶库存分别在20万吨和30万吨，加之国储和贸易环节的20万吨左右，国内橡胶总库存已达到70万吨左右的高位。

权姝文表示，若没有实质性利好去消化目前的高库存，期价即便有反弹，其高度也会十分有限。(完)

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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