沪胶站稳15000元关口 技术性反弹后仍面临供应压力

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透上海3月6日 -上海期胶周四收盘小涨，期价在15,000元整数关上方企稳。不过分析师表示，在前期大跌后，沪胶短线技术性反弹的特征较明显，在国内库存压力高企和新胶即将开割的背景下，期价仍未探明底部。
沪胶主力1409合约收高0.46%，至每吨15,175元人民币，已连续两天收于15,000元整数关之上。期价在本周二创出近五年新低后，空方打压力度有所减弱。
“这波短线上涨的推动力主要来自前期空头获利离场，其次是国内宏观面利多的刺激，但真正的反弹现在还不是时候，”东吴期货的橡胶分析师权姝文表示。
她指出，政府工作报告提出今年经济增长目标与去年一致，有助于巩固市场的整体信心，但橡胶市场还未见到实质性的利好，反而面临国内主产区马上进入割胶期的供应压力。
“目前国内橡胶总库存估计仍有80万吨左右，新胶上市的话，这个价格可能撑不住。”
中国周三召开的全国人大会议明确提出2014年经济增长和通胀目标与上年一致。偏积极的增长目标本质是保就业，而防范金融风险和地方政府债务风险也是中国政府今年的工作重点。
全球橡胶价格近期的下跌，也令部分行业组织频频发出挺价声音。
国际橡胶联盟(IRCo)本周稍早表示，厄尔尼诺气候现象引发的严冬及持续干燥天气2014年将削减全球橡胶供应。今年余下时间内，供应和需求将近乎平衡。而橡胶主产国之一--越南橡胶协会近期也要求生产商避免低价出售。
海外市场方面，东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周四收报每公斤233.3日圆，与前一交易日收盘基本持平，隔夜美国原油价格大跌，令胶价脱离周三所及两周高位。
(发稿 丁琦；审校 张喜良)
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