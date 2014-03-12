沪胶暴涨逾5% 短线资金左右行情走势

路透上海3月12日 - 上海期胶近日走出猛烈的过山车行情。继昨日涨停之后，上海期胶周三继续大涨逾5%，彻底扭转了本周初盘中触及跌停的颓势。分析人士称，沪胶这几天的走势受资金影响较大，在供应压力未明显缓解的背景下，目前的涨势仍只能视为技术性反弹。

上海期胶主力1409合约收高5.66%，至每吨15,765元的近三周高位，过去两个交易日的升幅接近9%。

受沪胶涨势带动，日本东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三亦大涨逾2%，收报每公斤240.3日圆。

“基本面没有什么变化，这两天的走势只能以超跌反弹来解释。这个时间点如果不反弹的话，后续行情没法做了。”浙商期货分析师宋超表示。

他并称，从这两天的上涨力度看，这波反弹可能比前两次要大一些，但1409合约17,000元估计很难上去，几个月后估计还会创新低。

部分市场人士还表示，鉴于国内橡胶开割在即，而市场悲观情绪较浓，不排除一部分资金通过拉抬期价来支撑现货销售。

行业数据显示，今年以来中国汽车销售延续强劲势头。这或有助于提振市场对国内轮胎需求的预期。

中国汽车工业协会本周稍早公布，1-2月汽车产销保持10%以上增长，前两月销量增长10.73%至375.29万辆；2月汽车产量为163.75万辆。

不过宋超表示，由于多空资金角逐激烈，目前沪胶的上下波动幅度较大，投机氛围较浓，宜谨慎观望。（完）

(发稿 丁琦；审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。