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职场管理 | 2014年 6月 5日 星期四 09:02 BJT

国泰君安称陈耿因个人原因辞去总裁职务

路透上海6月5日 - 中国大型券商--国泰君安证券股份有限公司周三晚间公告称，总裁陈耿因个人原因提出辞去公司总裁职务，继续担任公司副董事长。目前正在报上级主管部门和公司董事会审议批准。

公告强调，公司高管的职务变动，不会影响国泰君安的上市申请。

近日市场已有传闻陈耿将辞职，但辞职原因众说纷纭。国泰君安此前刊登的预披露材料显示，该公司拟发行不超过15.25亿股A股，占发行后总股本的20%，募集资金用于补充公司资本金。

陈耿先后曾在深圳证交所、君安证券担任高级管理人员，1999年起担任国泰君安副总裁、2004年起升任国泰君安总裁兼副董事长。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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