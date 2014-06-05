国泰君安称陈耿因个人原因辞去总裁职务

渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
路透上海6月5日 - 中国大型券商--国泰君安证券股份有限公司周三晚间公告称，总裁陈耿因个人原因提出辞去公司总裁职务，继续担任公司副董事长。目前正在报上级主管部门和公司董事会审议批准。
公告强调，公司高管的职务变动，不会影响国泰君安的上市申请。
近日市场已有传闻陈耿将辞职，但辞职原因众说纷纭。国泰君安此前刊登的预披露材料显示，该公司拟发行不超过15.25亿股A股，占发行后总股本的20%，募集资金用于补充公司资本金。
陈耿先后曾在深圳证交所、君安证券担任高级管理人员，1999年起担任国泰君安副总裁、2004年起升任国泰君安总裁兼副董事长。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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