上证所建议丰富上市公司并购支付手段 优化审批方式

路透北京6月5日 - 中国上海证券交易所发布报告指出，部分制约性因素对进一步活跃并购重组市场构成障碍，建议继续优化审批方式，提高并购重组效率，丰富并购支付手段，促进市场并购创新。

中国证券报周四报导引述上证所发布的沪市上市公司2013年度重大资产重组专题分析报告内容称，目前上市公司并购重组存支付手段相对单一、并购融资方式有限等问题，亟需研究推进优先股、定向可转换债券等新型支付方式。

“增强发行股价定价弹性，推动开展股权投资基金、创业投资基金、产业投资基金、并购基金等并购重组融资业务，以充分挖掘利用资本市场进行并购重组的优势。”报告称。

报告并认为，目前虽然平均重组时间缩短，但多部门审批时间跨度仍较长。从重组全过程来看，从停牌到完成重组，平均每家公司需历时一年以上，仍存在较大改进空间。

数据显示，2013年，沪市上市公司重大资产重组交易活跃。全年共有116家公司涉及重大资产重组事项。其中，36家公司完成重大资产重组，交易金额合计1,128亿元人民币。

当年沪市不构成重大的资产重组共发生332家次，较2012年度增长23%；交易金额合计2,624亿元，较2012年度增长71%。

此外，2013年，重大资产重组实施完成后的沪市上市公司市值得到大幅增长。36家完成重组的公司合计增加市值2,023亿元，同比增长29%；平均增幅为133%，较2012年完成重组公司的市值平均增幅高49个百分点。

5月初发布的“国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见”（新“国九条”）中提到，要鼓励市场化并购重组，充分发挥资本市场在企业并购重组过程中的主渠道作用，强化资本市场的产权定价和交易功能，拓宽并购融资渠道，丰富并购支付方式。（完）

(发稿 康熙泽；审校 曾祥进)

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