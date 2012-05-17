上证所争取上半年推出中小企业私募债--总经理

马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透北京5月17日电---中国上海证券交易所总经理张育军周四表示,该所中小企业私募债已完成规则制定等工作,争取上半年推出.他并称,未来上证所要调整上市公司结构,吸收来自现代服务业等企业上市.
对於备受市场关注的国内中小企业融资新渠道--中小企业私募债,张育军在第37届国际证监会组织年会上称,"今年按照监管要求正在加紧部署,已经完成了规则制定、产品设计、地方政府沟通等多方面工作,现在箭在弦上,我们要争取上半年推出来."
而深圳证券交易所首单中小企业私募债日前已正式成行.乐视网(300104.SZ)首期非公开发行公司债券2亿元人民币,期限三年,其9.99%的票面利率也成为中国债券历史上的新高.
此外,对於上证所调整上市公司结构的问题,张育军指出,要吸收来自现代服务业、新兴产业、文化创意类、民生产业等企业上市.
上证所网站数据显示,截止周三,该交易所共有上市公司940家,总市值161,074亿元,平均市盈率12.52倍.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。