上证所争取上半年推出中小企业私募债--总经理

路透北京5月17日电---中国上海证券交易所总经理张育军周四表示,该所中小企业私募债已完成规则制定等工作,争取上半年推出.他并称,未来上证所要调整上市公司结构,吸收来自现代服务业等企业上市.

对於备受市场关注的国内中小企业融资新渠道--中小企业私募债,张育军在第37届国际证监会组织年会上称,"今年按照监管要求正在加紧部署,已经完成了规则制定、产品设计、地方政府沟通等多方面工作,现在箭在弦上,我们要争取上半年推出来."

而深圳证券交易所首单中小企业私募债日前已正式成行.乐视网(300104.SZ)首期非公开发行公司债券2亿元人民币,期限三年,其9.99%的票面利率也成为中国债券历史上的新高.

此外,对於上证所调整上市公司结构的问题,张育军指出,要吸收来自现代服务业、新兴产业、文化创意类、民生产业等企业上市.

上证所网站数据显示,截止周三,该交易所共有上市公司940家,总市值161,074亿元,平均市盈率12.52倍.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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