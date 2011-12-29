上交所有望推高收益债券 建独立交易系统

路透北京12月29日电---中国证券报周四报导称,上海证券交易所发展债券市场的下一个突破口将首选高收益债券.目前,监管部门已着手研究高收益债发行上市事宜,有望在不久的将来推出.

此外,建立和扩大合格投资人队伍,建立独立的符合债券产品特性的债券交易系统,改善和丰富交易所债券市场的交易模式等工作,也都在持续推进中.

报导援引专业人士指出,允许中小企业在资本市场以更市场化的方法和较高的利率发行高收益债,将直接缓解中小企业融资困难的局面,满足不同企业的多样化融资需求,提高全社会直接融资比重,降低和防范银行系统风险.

同时,高收益债券推出,将能在扩大交易所债市市场容量和规模的同时,为不同风险偏好的投资者提供潜在收益更高的投资选择.

高收益债是指由信用等级较低或盈利记录较差的公司发行的债券,由於信用等级差,发行利率高,此类债券具有风险较高同时收益也高的特征.在国外,此类债券被称为垃圾债券,是海外证券市场特别是美国债券市场上的重要产品.

**将建立独立交易系统**

报导称,中国证券交易所在设计的初衷上主要倾向於满足股票交易需求,交易方式较为单一,与债券交易特性有不够匹配之处.在交易规则、市场监管方面也存在类似问题,都有必要加以改变和完善,以体现和满足债券交易的特性和需求.

为此,上交所从一年前就已开始着手这方面的工作,整合现有的撮合交易、大宗交易平台和固定收益平台.未来将建立独立的债券交易系统,在交易方式上将涵盖撮合交易和报价、询价交易,为未来债券市场的发展提供一个功能完善的平台.

同时,上交所正在修订交易规则,拟将原来附于股票交易规则中的债券部分分离出来,形成一个独立的债券交易规则,从而形成交易所债市从上市、交易到监管的更符合债券特性和需求的流程.

为配合高收益债的推出,监管部门已经并在继续完善交易制度和建设基础设施.包括推出债市投资者适当性管理制度;赋予专业投资者和普通投资者以不同的交易权限;上线试运行上证债券信息网等.

近年来,交易所债市的主打产品是公司债;上交所发行上市的基本是大型优质企业发行的高等级债券.而债券发行不得超过发行人净资产40%的规定,严重受限了交易所进一步发展公司债市场的潜在资源.同期,交易所债市也存在机构投资者参与程度低,市场活跃程度较差的问题.高收益债券的推出,有益于解决上述问题.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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