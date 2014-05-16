上证所在自贸区启动筹建国际金融资产交易平台

路透北京5月16日 -中国证监会新闻发言人周五透露，上海证券交易所经证监会批准，在上海自贸区内启动筹建国际金融资产交易平台。

证监会新闻发言人张晓军在每周新闻例会上表示，该平台定位是面向自贸区和国际金融市场，与境内资本市场实现相对有效隔离。

张晓军对上述交易平台未做更多阐述。不过从其简单的描述中，发现该平台与前几年上海一直呼吁建立的国际板有一定相似度，但两者最大区别在于该平台面向国际，与国内资本市场关联不大。

对于自贸区原油期货的筹备进展，他指出，上海期交所在区内筹建上海国际能源交易中心股份公司，具体承担国际原油期货交易平台的筹建工作。目前已初步完成规则体系建设、技术系统准备、市场宣传推广等准备工作。待相关配套政策出台并经国务院批复后，将适时推出原油期货品种。

他还表示，目前华安基金、浦银安盛和申万菱信三家基金公司在自贸区设立了基金子公司，申银万国、海通、广发、宏源、万达设立了五家期货公司风险管理服务子公司；国泰君安和海通证券(600837.SS)设立了两家券商子公司，国金证券(600109.SS)成立了一家另类投资子公司。

他说，中国证监会正在组织研究支持上海自贸实验区建设新的措施，拟从完善市场体系、促进双向投资、便利企业跨境融资、促进证券期货行业双向开放、鼓励资本市场产品创新、改进市场监管等方面予以细化和完善。（完）

(发稿 乔艳红/林琦; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。