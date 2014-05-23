上证所建议优化红利税政策 培育市场化导向的现金分红机制

路透上海5月23日 - 中国上海证交所资本市场研究所周五发布报告建议，应考虑进一步优化现金分红政策，减轻投资者的红利税负；同时要培育形成市场化导向的现金分红机制，促进上市公司提高现金分红水平。

这份名为沪市上市公司2013年度现金分红专题分析报告还建议，要完善公司内部治理，建立外部市场约束，提升上市公司现金分红主动性，例如推进上市公司员工持股计划、提高投资者在公司现金分红决策方面的话语权。

报告指出，去年中国实施差别化红利税收政策，持股超过一年的税负为5%；持股一个月至一年的，税负为10%；持股一个月以内的税负为20%。但部分投资人认为该政策对增加投资者净收入的实际效果有限，且个人缴而机构不缴，存在税赋不公平。

报告认为，对相对低迷的股票市场在税收政策上给予倾斜与扶持，提高投资者回报，有利于提振投资者信心，引导价值投资理念。实体经济依托资本市场实现发展，其能贡献给国家和社会的利益远高于目前收取的红利税。

在上市公司监管政策方面，报告建议可研究考虑对现金分红长期稳定的公司实施绿色通道，对长期不分红或分红不符市场预期公司的再融资行为进行适度限制，促进上市公司提高分红水平。

报告引述统计数据，2013年度，在沪市957家上市公司，有674家公司提出派现方案，占比达70.43%，超过2012年的653家，为历年之最，合计分配现金红利6,707亿元，亦创历史新高。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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