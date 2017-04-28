上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年

路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。

央视新闻客户端报导，漳州市中级人民法院决定，对艾宝俊受贿所得赃款及其孳息予以追缴，上缴国库；贪污所得赃款依法返还上海市政府和上海宝钢集团公司。

经法院审理查明，2000年至2014年间，艾宝俊利用担任宝山钢铁股份有限公司总经理、中共上海市委常委、副市长、上海市自贸区管委会主任等职务上的便利，为相关单位和个人谋取利益，本人或通过特定关系人收受他人给予的财物，折合人民币共计4,320.773718万元。

2001年至2009年，艾宝俊利用担任上海宝钢集团公司副总经理、上海市人民政府副市长等职务上的便利，在上海宝钢集团公司购买停车位和上海市人民政府配售部级干部福利房等过程中，侵吞公共财物折合人民币共计751.25787万元。

漳州市中级人民法院认为，被告人艾宝俊的行为构成受贿罪、贪污罪。鉴于其到案后能够如实供述自己的罪行，主动交代办案机关尚未掌握的大部分受贿犯罪事实，大部分受贿财物系亲属收受，部分系本人事后知情，能够认罪、悔罪，全部退赃，依法可对其从轻处罚。

2016年1月19日，中共中央纪委对上海市原市委常委、副市长艾宝俊严重违纪问题进行了立案审查。此后最高人民检察院对艾宝俊以涉嫌受贿罪立案侦查并采取强制措施，进行案件侦查工作。（完）