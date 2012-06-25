德罗巴驾临中超 欲比肩贝克汉姆对美国足球贡献

卡西·阿弗莱克以《海边的曼彻斯特》拿下奥斯卡最佳男主角奖
路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
路透6月23日电---科特迪瓦前锋德罗巴周六表示，希望自己能给中超联赛带来类似贝克汉姆对美国职业足球大联盟一样的影响。
德罗巴稍早从欧冠冠军球队切尔西转会上海申花，他将与前切尔西队友阿内尔卡再度联手。
德罗巴表示非常希望帮助推动中国足球的发展。“我喜欢去学习和见识不同的文化，”德罗巴对记者们说。“对我而言，这是非常好的体验。”
“这是个挑战。现在人们说，中国足球水平不怎麽样。我拿贝克汉姆作参照也许有些自大，但当时他转会去美国大联盟的时候，人们也很不看好他。而他对大联盟的贡献和形象推广作出了难以估量的贡献，这也是我为什麽来中国的原因……我希望给中国足球做些贡献。希望帮助他们成长提高。”（完）
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