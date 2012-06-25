德罗巴驾临中超 欲比肩贝克汉姆对美国足球贡献

德罗巴表示非常希望帮助推动中国足球的发展。“我喜欢去学习和见识不同的文化，”德罗巴对记者们说。“对我而言，这是非常好的体验。”

“这是个挑战。现在人们说，中国足球水平不怎麽样。我拿贝克汉姆作参照也许有些自大，但当时他转会去美国大联盟的时候，人们也很不看好他。而他对大联盟的贡献和形象推广作出了难以估量的贡献，这也是我为什麽来中国的原因……我希望给中国足球做些贡献。希望帮助他们成长提高。”（完）