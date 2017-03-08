沪深交易所受理华夏幸福等PPP资产证券化项目 为交易所首批

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海3月8日 - 上海证券交易所公司债券项目信息平台周三公告，受理华夏幸福和首创股份相关PPP项目资产证券化项目，深交所同日亦受理了广晟东江环保虎门绿源PPP项目，标志着发改委等部委重点推介的证券交易所PPP资产支持证券化融资正式启动。
上交所的两个项目为：华夏幸福固安工业园区新型城镇化PPP项目供热收费收益权资产支持专项计划、首创股份污水处理PPP项目收费收益权资产支持专项计划，由招商证券和中信证券承销，金额分别为7.06亿元和5.3亿元人民币。
深交所项目为广晟东江环保虎门绿源PPP项目资产支持专项计划，规模3.2亿元，承销商为广发证券。
今年2月曾有本地媒体报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，但发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
对此，业内人士认为，因发行场所非沪深两市，以及运营时间不足两年等，将新水源上述ABS列为PPP资产证券化首单比较牵强。
2016年末，发改委和证监会联合发布通知推动PPP项目资产证券化融资，以盘活PPP项目存量资产；明确已建成并正常运营两年以上、具持续经营能力的传统基础设施领域PPP项目可进行证券化融资，并将优先选取符合国家发展战略、主要社会资本参与方为行业龙头企业的PPP项目。
另外，根据发改委和证监会此前通知，各省级发展改革委应当会同相关行业主管部门，重点推动符合条件的PPP项目在上海证券交易所和深圳证券交易所开展资产证券化融资，场所方面并未提及机构间私募产品报价与服务系统。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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