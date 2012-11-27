沪深港三地交易所合资公司下月将推首个跨境指数

路透香港11月27日电---由上海、深圳和香港三地交易所合资成立的中华证券交易服务有限公司周二宣布,将於12月10日推出首个跨境指数,主要涵盖中港两地大市值股份.

该名为中华交易服务中国120指数(简称中华120)是中华交易服务委托中证指数有限公司进行编制,并负责指数日常管理及指数发布服务.以人民币为实时报价,每日收市提供港元报价.

中华交易服务公司总裁陈秉强在记者会上表示,中华120涵盖在香港上市的内地企业以及内地上市的企业,定位是"中国资产",将为跟踪在两个市场交易和寻求投资中国内地资产的产品提供一新的基准.

"国内几家主要的基金公司已表示有兴趣开发指数相关的交易所买卖基金(ETF)以及衍生工具."他说,希望相关的衍生工具可於明年推出市场.

中华交易服务计划在中华120指数的基础上,进一步开发一只纯A股指数以及一只香港内地指数,预期有关指数编制将於短期内完成.

中华120成分股由80家流动性最高、市值最大的沪深交易所上市A股以及40家流动性最高、市值最大的香港上市内地企业股票构成,其中15家A+H股份同时并列于指数之内.指数每半年检讨一次,新上市股票可快速加入指数;而指数使用自由流通量市值进行加权计算,反映了市场实际可投资份额.

参考2012年10月31日的收市价,中华120指数流通市值为61,660亿元人民币,平均市值为514亿元.按行业划分,占指数比重最大的是金融类股份(即银行、保险、地产),占比为48%;其次为能源,占比15%.

中华交易服务公司此前表示,预计相关的跨境指数期货产品将於明年首季推出,于港交所(0388.HK)衍生品市场交易.(完)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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