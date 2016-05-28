沪深交易所要求上市公司采取措施严格控制停牌时限

(新增上海证交所停复牌规定内容)

路透北京5月27日 - 中国沪深证券交易所周五同时表示，上市公司应采取有效措施防止停牌时间过长，不得滥用停牌损害投资者的交易权和知情权，并强化了上市公司停复牌行为及相关信息披露监管方面的要求，对于上市公司滥用停牌和无故拖延复牌的，交易所将采取相应的监管措施或纪律处分。

上交所网站新闻稿表示，沪市公司随意停牌、停牌时间过长、停牌期间信息披露不充分等现象仍然存在，相关停复牌制度需要进一步完善。上市公司停牌权与投资者的交易权需要更好地平衡，不同类型的停牌如何衔接、时间如何连续计算、停牌的最长时限如何合理确定、停牌期间如何进行分阶段信息披露等问题，需要进行细化和补充。

新闻稿指出，去年7月，在股市陷入整体异常波动期间，沪市部分上市公司集中申请停牌，停牌公司数量短时间内有所增加。去年市场异常波动期间的集中停牌，主要是为了躲避和防止股价短期大幅度下跌，应对由此产生的联动风险。上述集中停牌带有自身的特殊性。

就此本次新规规定，当证券市场交易出现极端异常情况，上交所可以根据中国证监会的决定或市场实际情况，暂停办理上市公司停牌申请，维护市场交易的连续性和流动性、保护投资者的交易权。

深交所网站新闻稿称，要求上市公司维护市场交易连续性，审慎判断停牌时间。对于滥用停牌和无故拖延复牌时间的，交易所可通过公告等形式，对公司股票实施复牌处理。对于上市公司滥用停牌权利的，交易所可采取监管措施或者予以纪律处分。

深交所规定购买或出售资产、对外投资、相关方筹划控制权转让和募集资金不涉及重大资产购买事项的非公开发行股票等事项的停牌时间不超过10个交易日。募集资金涉及重大资产购买的非公开发行股票事项的停牌时间不超过1个月；重大资产重组的停牌时间不超过3个月。

深交所同时规定，预计停牌时间超过3个月的，公司应当召开股东大会审议继续停牌的议案，决定公司是否继续停牌筹划相关事项；对于长期停牌的公司，保荐机构、财务顾问等中介机构核实公司前期筹划事项进展，并发表专业意见。

而上交所此次也颁布了类似的规定，包括筹划重大资产重组的，停牌时间原则上不超过3个月，连续筹划重组的，停牌不超过5个月；筹划非公开发行的，原则上不超过1个月；筹划控制权变更、重大合同以及须提交股东大会审议的购买或出售资产、对外投资等其他事项的，原则上不超过10个交易日。

（完）