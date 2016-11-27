上海石油天然气交易中心正式运行 料今年天然气交易量占消费量8%

路透上海11月26日 - 经过一年多的试运行，中国国家级能源交易平台--上海石油天然气交易中心周六起正式运行。国家发改委主任徐绍史在上海表示，该交易中心预计今年天然气单边交易量将突破150亿立方米，占全国天然气消费量的8%。

据该交易中心提供数据，自去年7月1日试运行后，今年1-10月交易中心管道气共成交153.8亿立方米（双边）､液化天然气(LNG)成交131.6万吨（双边），预计今年天然气交易量有望突破300亿立方米（双边）；2015年则共完成天然气交易量133.43亿方(双边)。

徐绍史在新闻会上表示，“上海石油天然气交易中心的正式运行，有助于加快能源市场化改革，进一步完善油气价格形成机制，促进我国积极融入国际市场，深化能源国际合作。”

他指出，今后一段时期，无论是加力推进供给侧改革，提高供给体系的质量和效率，还是全面深化改革，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，特别是应对国际大宗商品价格震荡的风险，稳定国内市场供应，都会对进一步深化能源领域改革提出更高要求。

目前上海石油天然气交易中心会员已达269家，其中交易类会员260家，交易模式包括挂牌交易和竞价交易，挂牌品种包括天然气及相关产品、原油、成品油。交易中心将按照“先气后油、先现货后中远期、先国内后国际”的发展战略，争取五年内成为亚太地区石油天然气交易及定价中心。

上海石油天然气交易中心股东为新华社、中石油、中石化、中海油、申能集团、北京燃气集团、新奥能源控股、中国燃气控股、华能国际等10家单位，注册资本金10亿元人民币。（完）