上海石油天然气交易中心正式运行 料今年天然气交易量占消费量8%

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海11月26日 - 经过一年多的试运行，中国国家级能源交易平台--上海石油天然气交易中心周六起正式运行。国家发改委主任徐绍史在上海表示，该交易中心预计今年天然气单边交易量将突破150亿立方米，占全国天然气消费量的8%。
据该交易中心提供数据，自去年7月1日试运行后，今年1-10月交易中心管道气共成交153.8亿立方米（双边）､液化天然气(LNG)成交131.6万吨（双边），预计今年天然气交易量有望突破300亿立方米（双边）；2015年则共完成天然气交易量133.43亿方(双边)。
徐绍史在新闻会上表示，“上海石油天然气交易中心的正式运行，有助于加快能源市场化改革，进一步完善油气价格形成机制，促进我国积极融入国际市场，深化能源国际合作。”
他指出，今后一段时期，无论是加力推进供给侧改革，提高供给体系的质量和效率，还是全面深化改革，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，特别是应对国际大宗商品价格震荡的风险，稳定国内市场供应，都会对进一步深化能源领域改革提出更高要求。
目前上海石油天然气交易中心会员已达269家，其中交易类会员260家，交易模式包括挂牌交易和竞价交易，挂牌品种包括天然气及相关产品、原油、成品油。交易中心将按照“先气后油、先现货后中远期、先国内后国际”的发展战略，争取五年内成为亚太地区石油天然气交易及定价中心。
上海石油天然气交易中心股东为新华社、中石油、中石化、中海油、申能集团、北京燃气集团、新奥能源控股、中国燃气控股、华能国际等10家单位，注册资本金10亿元人民币。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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