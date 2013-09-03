沪银涨逾2%但黄金小跌 补涨需求推动银价走强

路透北京9月3日 - 上海贵金属期货周二呈现银强金弱的分化走势，白银收盘大涨逾2%而黄金小跌。叙利亚局势略微缓和加之全球经济数据强劲，打压黄金避险需求，而白银在补涨需求的支撑下表现偏强。

沪金主力1312合约收报每克277.60元人民币，下跌0.2%，为连续第四个交易日收低。白银主力则收高2.35%至每千克4,882元，不过较夜盘收市价4,904元小幅回落。

“近期白银比黄金走势偏强，主要还是超跌反弹的市场力量在推动，基本面方面的变化并不大。”银河期货首席宏观经济研究员赵先卫表示。

他并称，在前几个月贵金属的跌势中，白银的表现一直弱于黄金，因而这波反弹力度会更大一些，而且白银的活跃度也一直要高于黄金。

此前公布的经济数据显示，欧洲制造业在8月呈现畅旺扩张，中国制造业活动亦回温，提振全球经济全面复苏的前景，亦令市场寄望白银的工业需求反弹。

而近期叙利亚局势略微缓和，也令黄金的避险买需回落。美国总统奥巴马仍在努力说服国会支持其打击叙利亚的计划，但其所在的民主党一些议员持怀疑态度，担心此举将美国拖入一场新的中东冲突。

赵先卫表示，除了关注叙利亚局势对贵金属价格的影响外，也应注意到市场对美联储9月开始退出量化宽松的预期有所降温，在美国债务上限问题仍存变数之际，美联储料不会贸然收紧政策。不过一旦有任何超预期的决定出炉，肯定会对金银价格带来重大冲击。

截至北京时间15:00，伦敦现货金报每盎司1,389.40美元，美国12月期金下跌0.42%，报1,390.3美元。

路透技术分析师王涛表示，现货金短线将略微反弹至每盎司1,406美元，随后料跌向1,376美元的支撑位，即8月7日低点开始的C浪反弹的61.8%费波纳奇水准。浏览技术分析图表，请点选：link.reuters.com/sys72v

美国铸币局数据显示，美国8月金币需求重挫77%至六年以来最低位，因散户买需持续放缓。散户买需曾帮助金价自4月罕见的跌势中反弹。(完)

(发稿 丁琦; 审校 杨淑)

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