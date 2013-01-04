全球金市: 上海期银盘中跌幅超过3%,追随海外贵金属市场跌势

台湾汇市：台币早盘因韩元及台股弱势走贬，“习特会”前难有明显方向
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
路透上海1月4日 - 上海期货交易所期银周五早盘跌逾3%,追随海外贵金属市场跌势.对美联储资产购买计划的疑虑促使贵金属上日下跌.
6月期银合约 一度跌3.5%至每公斤6,193元人民币,为8月以来最低.0154GMT,期银削减跌幅至2.96%.
上海黄金交易所白银远期合约 亦跌2.5%.
现货金 和现货银 周四跌幅均超过1%,因有迹象显示美联储官员愈发担心其资产购买计划对金融市场带来的风险,降低了黄金对冲通胀的吸引力.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李爽; 审校 白云)
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。