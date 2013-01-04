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货币新闻 | 2013年 1月 4日 星期五 10:21 BJT

全球金市: 上海期银盘中跌幅超过3%,追随海外贵金属市场跌势

路透上海1月4日 - 上海期货交易所期银周五早盘跌逾3%,追随海外贵金属市场跌势.对美联储资产购买计划的疑虑促使贵金属上日下跌.

6月期银合约 一度跌3.5%至每公斤6,193元人民币,为8月以来最低.0154GMT,期银削减跌幅至2.96%.

上海黄金交易所白银远期合约 亦跌2.5%.

现货金 和现货银 周四跌幅均超过1%,因有迹象显示美联储官员愈发担心其资产购买计划对金融市场带来的风险,降低了黄金对冲通胀的吸引力.(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李爽; 审校 白云)

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