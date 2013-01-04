全球金市: 上海期银盘中跌幅超过3%,追随海外贵金属市场跌势

6月期银合约 一度跌3.5%至每公斤6,193元人民币,为8月以来最低.0154GMT,期银削减跌幅至2.96%.

现货金 和现货银 周四跌幅均超过1%,因有迹象显示美联储官员愈发担心其资产购买计划对金融市场带来的风险,降低了黄金对冲通胀的吸引力.(完)