上海石化称A股股票期权激励计划获国资委批准

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京10月16日 - 中国石化(600028.SS)子公司上海石化(600688.SS)周四公告称，其A股股票期权激励计划（草案）已获国务院国有资产监督管理委员会批复。此举意味着中国深化国企改革又向前推进了一步。
公告显示，国资委原则同意该公司实施首期A股股票期权激励计划及首期股票期权激励计划的业绩考核目标；以后年度实施股权激励计划应当报国务院国资委审核备案后实施。
公司A股股票期权激励计划(草案)尚需经中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会和类别股东大会批准，以及中国石油化工股份有限公司股东大会批准。
作为上海石化的母公司，亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)年内稍早曾宣布出售销售业务板块部分股权，开启大型央企混合所有制改革之先河，成为中国深化国企改革的试验田和风向标。
上海石化A股周四收报3.68元人民币，过去一个月累计跌5.38%。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
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