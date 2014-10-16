上海石化称A股股票期权激励计划获国资委批准

路透北京10月16日 - 中国石化(600028.SS)子公司上海石化(600688.SS)周四公告称，其A股股票期权激励计划（草案）已获国务院国有资产监督管理委员会批复。此举意味着中国深化国企改革又向前推进了一步。

公告显示，国资委原则同意该公司实施首期A股股票期权激励计划及首期股票期权激励计划的业绩考核目标；以后年度实施股权激励计划应当报国务院国资委审核备案后实施。

公司A股股票期权激励计划(草案)尚需经中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会和类别股东大会批准，以及中国石油化工股份有限公司股东大会批准。

作为上海石化的母公司，亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)年内稍早曾宣布出售销售业务板块部分股权，开启大型央企混合所有制改革之先河，成为中国深化国企改革的试验田和风向标。

上海石化A股周四收报3.68元人民币，过去一个月累计跌5.38%。（完）

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(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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