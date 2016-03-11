上海发布国企混改操作指引 原则上应引入战投--上海国资委

路透上海3月11日 - 中国上海市国资委近日发布国企混合所有制改制操作指引，对上海市属国企混改的一般流程、改制决策、审计评估、产权交易等多个方面予以了明确；其中提到，企业混改引入投资者时，原则上应引入战略投资者，必要时也可引入财务投资者。

刊登在上海国资委网站的相关指引并称，企业混改提倡引入多个投资者，以优化股权结构和法人治理；而合适战略投资者的基本条件包括：依法诚信经营，具有良好的市场声誉；具有产业链或价值链关联，能与企业形成协同效应；契合企业发展需要，能在资源、技术、管理、市场等方面帮助企业突破发展瓶颈等。

上海国资委表示，该指引适用于上海市属国有及国有控股企业通过股权转让、增资扩股、合并、股权出资新设等方式，引入集体资本、非公有资本进行的混合所有制改制。其中明确企业混改要坚持分类分层推进，因业决策、因企决策，宜控则控、宜参则参。

指引还明确，企业混改以发展公众公司为主要实现形式，实现发展混合所有制经济与优化国资布局结构、实施开放性市场化联合重组相结合，与推动国资有序流动、盘活用好国有资产相结合，与完善公司治理结构、建立健全现代企业制度相结合。

上海证券报周五引述国资国企改革研究专家指出，2016年将是上海国资国企改革的突破之年，《指引》可以被视为混合所有制改革提速的信号，预计之后诸多具体改革个案会陆续落地。

上海市1月召开了国资国企工作会议，明确了2016年上海国资国企10方面的工作。今年上海将继续推动国资国企改革，提出将稳妥发展混合所有制经济，加快推进企业集团整体上市或核心业务资产上市等。（完）

参看相关细节，请点选上海国资委网站 www.shgzw.gov.cn/