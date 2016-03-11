上海发布国企混改操作指引 原则上应引入战投--上海国资委

国海证券称大股东广西投资集团拟增持公司至多2%股份
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透上海3月11日 - 中国上海市国资委近日发布国企混合所有制改制操作指引，对上海市属国企混改的一般流程、改制决策、审计评估、产权交易等多个方面予以了明确；其中提到，企业混改引入投资者时，原则上应引入战略投资者，必要时也可引入财务投资者。
刊登在上海国资委网站的相关指引并称，企业混改提倡引入多个投资者，以优化股权结构和法人治理；而合适战略投资者的基本条件包括：依法诚信经营，具有良好的市场声誉；具有产业链或价值链关联，能与企业形成协同效应；契合企业发展需要，能在资源、技术、管理、市场等方面帮助企业突破发展瓶颈等。
上海国资委表示，该指引适用于上海市属国有及国有控股企业通过股权转让、增资扩股、合并、股权出资新设等方式，引入集体资本、非公有资本进行的混合所有制改制。其中明确企业混改要坚持分类分层推进，因业决策、因企决策，宜控则控、宜参则参。
指引还明确，企业混改以发展公众公司为主要实现形式，实现发展混合所有制经济与优化国资布局结构、实施开放性市场化联合重组相结合，与推动国资有序流动、盘活用好国有资产相结合，与完善公司治理结构、建立健全现代企业制度相结合。
上海证券报周五引述国资国企改革研究专家指出，2016年将是上海国资国企改革的突破之年，《指引》可以被视为混合所有制改革提速的信号，预计之后诸多具体改革个案会陆续落地。
上海市1月召开了国资国企工作会议，明确了2016年上海国资国企10方面的工作。今年上海将继续推动国资国企改革，提出将稳妥发展混合所有制经济，加快推进企业集团整体上市或核心业务资产上市等。（完）
参看相关细节，请点选上海国资委网站 www.shgzw.gov.cn/
(发稿 边竞；审校 杨淑祯)
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。