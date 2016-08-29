上海国资委将鼓励国企积极利用创新工具 加大资本运作

路透上海8月29日 - 中国上海市国资委副主任林益彬周一表示，上海国资委将继续鼓励和支持旗下国资流通平台和企业集团，积极利用创新工具，加大资本运作力度，优化资源配置。

周一上市的汇添富中证上海国企交易型开放式指数基金（ETF）成为上海国企资本运作的最新案例。上海市国资委下属的国盛集团、申能集团、城投集团、华谊集团、久事集团、上实集团、兰生股份等多家公司参与该基金认购。

“上海国企ETF的成功发行，充分说明了资本市场对上海国资国企改革工作的认可和期待。”他在上海国企ETF上市仪式上称，依托资本市场，将深化国资国企改革与做优做强国有控股上市公司、盘活运作国有股权结合起来，依旧是上海推进国资国企改革的重点。

上海国企占全国地方国有资产总量的一成，且产业结构合理、上市公司资产质量较为优秀。上海在2013年率先发布首个地方国资国企改革方案，明确通过国资优化股权调整，将80%以上的国资集中在战略性新兴产业和先进制造业、现代服务业、基础设施和民生保障等关键领域，将符合条件的经营性国资注入上市公司，推动整体上市和核心业务资产上市。

上海国际集团与国盛集团去年已被确定为上海两大国资流通平台，而上海国企ETF有望成为上海国资系统另一流通平台。上海城投与久事集团在该ETF发行时就分别以所持上港集团(600018.SS)和隧道股份(600820.SS)股份换购基金。上海城投称，通过本次股份换购，有利于进一步完善上市公司股权结构和治理结构，提高国有资产运营管理效率。

目前上海国资委下属的上港集团(600018.SS)、上汽集团(600104.SS)、建工集团、交运集团、绿地控股(600606.SS)等七家企业已实现整体上市，上海地方国有控股的上市公司有71家，市值达2.6万亿元。而此次上市的上海国企ETF涵盖其中的66家。

上海国企ETF是目前国内首只以上海国企改革为投资主题的ETF，并成为规模最大的主题指数型股票ETF，首募规模为152亿元，成为今年以来首募规模最大的股票类基金。（完）