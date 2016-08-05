上海将推动国企集团或核心业务上市 扩大跨境人民币融资渠道

路透北京8月5日 - 中国上海市最新发布供给侧改革意见提出，将以深化国资国企改革为重点，利用国内外多层次资本市场，推动具备条件的国有企业集团整体上市或核心业务资产上市，并加快建设面向国际的金融市场，扩大跨境人民币融资渠道和规模。

上海市政府官网周五公布“关于本市推进供给侧结构性改革的意见”，表示将深入推进国资结构调整和布局优化，推动混合所有制经济发展，推动国有企业新增投资向战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业、基础设施和民生保障等领域集聚。

意见提出，将深化国有企业混合所有制改革，利用国内外多层次资本市场，推动具备条件的国有企业集团整体上市或核心业务资产上市，优化完善国资流动平台运营机制，加快股权运作。

在推进金融开发创新方面，将加快推动资本项目可兑换、人民币跨境使用、金融服务业开放，拓展跨境投融资渠道，降低企业融资成本，不断提高金融服务实体经济效率。

具体而言，将加快人民币产品市场建设，扩大跨境人民币融资渠道和规模，拓宽人民币投资回流渠道，促进人民币资金跨境双向流动。

同时，积极拓展自由贸易账户功能，支持市场主体通过自由贸易账户开展涉外贸易投资活动；推动金融服务业对符合条件的民营资本和外资机构扩大开放。

此外，还要健全金融服务实体经济功能，积极争取新设以服务科技创新为主的民营银行，探索设立服务科技创新企业的专业证券类机构，发起设立重点产业并购基金。（完）

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