上海3-5年预计将基本完成国企改革--报载

路透上海7月8日 - 中国证券报周二报导，上海市最新公布的推进国有企业改革意见指出，以发展公众公司为混合所有制的主要实现形式，其主要途径包括公司制股份制改革、开放性市场化双向联合重组以及股权激励和员工持股等三条；预计经过3-5年的持续推进，上海将基本完成国企公司制改革。

这份名为《关于推进本市国有企业积极发展混合所有制经济的若干意见（试行）》还明确了推进混合所有制经济的要求与目标、形式与途径、比例与结构、对象与程序、职工权益保障等问题。

在公司制股份制改革方面，意见明确，将推动竞争类企业主营业务资产、功能类和公共服务类企业竞争性业务资产上市，将探索建立特殊管理股制度，试点设立优先股。

同时还将支持国企通过合资合作、战略联盟等方式推动联合重组，国企将通过证券市场、产权市场等引入各类投资主体参与改制重组，国资投资的基础设施和公用事业项目也将通过特许经营等方式引入风险投资、私募股权投资基金等非公资本。

此外，意见还提出，推动实施国企股权激励和员工持股，并对国企国有股权比例进行了设定。

数据显示，截至去年底，上海市国资委系统混合所有制企业占系统企业总户数的63%、资产总额的55%、归属母公司所有者权益的60.1%、主营业务收入的83.5%、净利润的92.4%。

上海市于去年底公布国资国企改革20条改革举措，将国资委系统80%以上的国资集中在战略性新兴产业、先进制造业和现代服务业、基础设施与民生保障等关键领域和优势产业，

并表示将积极发展混合所有制经济，加快企业股份制改革，实现整体上市或核心业务资产上市。（完）

(发稿 吴芳；审校 曾祥进)

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