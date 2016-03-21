上海医药旗下电商公司引软银入股 组私募基金投向医疗和IT

路透上海3月21日 - 中国大型医药公司--上海医药(601607.SS)(2607.HK)上周六公告称，旗下电子商务公司引入软银(9984.T)旗下基金等两家投资者，并拟参与组建一只私募股权投资基金，主要投向中国和以色列的医疗健康及信息科技（IT）领域的高新技术公司。

公告称，上海医药旗下上海医药大健康云商股份有限公司近日完成A+轮融资，上海悦璞投资中心（有限合伙）和上海盛大投资管理公司分别向其投资6,750万元人民币，占股4.5467%。上海悦璞是软银中国资本管理的人民币基金。

去年8月，上药云健康称完成A轮融资，京东(JD.O)以现金1亿元及平台资源、IDG资本以现金6,062.5万元注资上药云健康；上海医药以旗下负责高端药品直送业务的上药众协100%股权参与增资。本次增资后，上药云健康注册资本增至13.33亿元。

公告称，上药云健康是上海医药发展医药电商的平台，融通线上线下网络资源、服务和贸易一体化、处方药O2O（线上线下）医药电商。本次增资将为上药云健康未来业务发展提供充足的资金保障，有助于上药云健康加快打造电子商务平台及确立行业领先地位。

另外，上海医药拟与上海联一投资管理公司、上海联合投资公司和上海市信息投资股份公司共同发起成立上海联一投资中心（有限合伙人），认缴出资额目标为15-20亿元，分期成立。联一投资管理公司担任普通合伙人（GP），上海医药、联合投资和上信投资首期出资分别为2亿元、5亿元和3亿元。

上海医药同时公布年报称，上海医药去年实现营业收入1,055.17亿元，同比增长14.2%，公司营收首次突破一千亿元大关，净利28.77亿元，同比增长11.03%，每股收益1.07元。

上海医药A股上周五收报16.74元，过去一个月累计上涨3.33%。（完）