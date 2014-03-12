中国首例企业债违约震动全球铜市

图为美国纽交所的场内交易员，摄于2014年3月11日。 REUTERS/Brendan McDermid

* 信用违约担忧导致融资铜需求下降

* 高达80%的进口铜可能用于融资需求

* 油市、股市受到债券违约打击

路透悉尼/伦敦3月11日 - 中国首支国内债券违约动摇了铜市的基础，投资者担心锁定了大量铜的融资交易可能解除。

这种焦虑已导致铜市三天来面临沉重卖压，但对其它全球金融市场的影响并不明显。

上海期货交易所最活跃的期铜合约周二跌至四年多来的最低点，伦敦三个月期铜当日跌至逾三年最低水准。

”主要与融资交易有关，人们开始担心这些交易是否面临风险，我认为这正是市场担忧的问题，所以铜市受到较大冲击，“法国巴黎银行的分析师Stephen Briggs表示。

上周中国上海超日太阳能科技股份有限公司债务违约，暗示投资者将重新评估信用风险。此前一般认为，即使是中国市场上的高收益债券也暗含政府担保。

中国保定天威保变电气股份有限公司(600550.SS)周二宣布连续第二年录得净亏损，导致公司在上海证交所上市的股票及债券暂停交易，引发其可能也出现违约的担忧。

分析师们表示，金属市场认为违约意味着，金属消费者和以金属作为抵押品的融资者将面临信贷收紧的局面。

倘若他们的贷款无法展期或融资协议开始解除，则投资者可能会在市场出脱金属库存。

以锌及铁矿石等金属作为抵押品的类似融资协议情况亦然，但铜向来是中国交易及金融领域的首选。

＂如果说总体而言中国的金融环境令人担忧，那么相比其他金属，铜的风险可能更大，因为今年中国铜库存明显增加，＂Briggs表示。

部份分析师及交易商估计，近年来中国进口的铜当中，约有六至八成可能被当作抵押品；但无人能够确切说出究竟有多少铜被绑定在融资交易上面。

据海关数据，1月大陆未锻轧铜及铜材进口创下536,000吨的纪录高位，较上年同期增加53%。2月的进口量降至379,000吨，不过仍要高于上年同期。

**并无真实需求**

上海期交所铜库存不断扩大，自1月初以来增加65%，达到200,000吨左右。

据矿业咨询机构CRU估计，保税仓库中还有745,000吨铜库存。对此，尚没有获得官方数据。

瑞士信贷在研究报告中称：”鉴于库存的增加，负套利(negative arbitrage)交易以及春节后的活动增长疲弱，这么高的铜库存数据恐怕不是受实质需求推动。“

指标沪铜和伦铜今年以来价格一直是逐步下滑，多因中国经济增长不温不火。中国铜需求占到全球的40%以上。

但是这次债务违约后几天内铜价大跌，打算进口铜的中国企业发现自己难以获得信贷。

“目前客户很难开出信用证来进口铜，因为银行贷款很紧张...”一位新加坡交易商称。

融资交易中筹得的很多资金已经投入了中国房地产市场。

但分析师称，人民币不断贬值和中国房地产价格降温，已经开始侵蚀部分融资交易的利润。从2月中旬到3月5日，人民币下挫了1.42%，并在3月5日创下逾六个月低点，随后有所反弹。

部分分析师表示，中国政府正通过让利率下滑同时人民币贬值，在短期内打击投机客。投机热钱一直大规模涌入中国，从人民币升值和债券的高收益中牟利。

“人们似乎担心中国开始认真解决信贷问题，这种情况下，铜的工业需求增长将会减少，”一位拒绝具名的全球大宗商品交易分析师称。

“随着需求增长放缓，同时融资方面的过剩金属可能面临抛售，铜的短期需求前景让人担忧。”(完)

(编译 张涛/龚芳/孙茉莉/朱晓军；审校 郑茵)

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