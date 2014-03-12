中国首例企业债违约震动全球铜市

焦点：美国债市收益率下滑 “特朗普再通胀”行情大有降温之势
路透纽约4月27日 - 美国债券市场显示投资者已经降低了对通胀率上升的预期，因市场开始怀疑美国总统特朗普能否兑现税改和大规模基建开支的承诺。
* 信用违约担忧导致融资铜需求下降
* 高达80%的进口铜可能用于融资需求
* 油市、股市受到债券违约打击
路透悉尼/伦敦3月11日 - 中国首支国内债券违约动摇了铜市的基础，投资者担心锁定了大量铜的融资交易可能解除。
这种焦虑已导致铜市三天来面临沉重卖压，但对其它全球金融市场的影响并不明显。
上海期货交易所最活跃的期铜合约周二跌至四年多来的最低点，伦敦三个月期铜当日跌至逾三年最低水准。
”主要与融资交易有关，人们开始担心这些交易是否面临风险，我认为这正是市场担忧的问题，所以铜市受到较大冲击，“法国巴黎银行的分析师Stephen Briggs表示。
上周中国上海超日太阳能科技股份有限公司债务违约，暗示投资者将重新评估信用风险。此前一般认为，即使是中国市场上的高收益债券也暗含政府担保。
中国保定天威保变电气股份有限公司(600550.SS)周二宣布连续第二年录得净亏损，导致公司在上海证交所上市的股票及债券暂停交易，引发其可能也出现违约的担忧。
分析师们表示，金属市场认为违约意味着，金属消费者和以金属作为抵押品的融资者将面临信贷收紧的局面。
倘若他们的贷款无法展期或融资协议开始解除，则投资者可能会在市场出脱金属库存。
以锌及铁矿石等金属作为抵押品的类似融资协议情况亦然，但铜向来是中国交易及金融领域的首选。
＂如果说总体而言中国的金融环境令人担忧，那么相比其他金属，铜的风险可能更大，因为今年中国铜库存明显增加，＂Briggs表示。
部份分析师及交易商估计，近年来中国进口的铜当中，约有六至八成可能被当作抵押品；但无人能够确切说出究竟有多少铜被绑定在融资交易上面。
据海关数据，1月大陆未锻轧铜及铜材进口创下536,000吨的纪录高位，较上年同期增加53%。2月的进口量降至379,000吨，不过仍要高于上年同期。
**并无真实需求**
上海期交所铜库存不断扩大，自1月初以来增加65%，达到200,000吨左右。
据矿业咨询机构CRU估计，保税仓库中还有745,000吨铜库存。对此，尚没有获得官方数据。
瑞士信贷在研究报告中称：”鉴于库存的增加，负套利(negative arbitrage)交易以及春节后的活动增长疲弱，这么高的铜库存数据恐怕不是受实质需求推动。“
指标沪铜和伦铜今年以来价格一直是逐步下滑，多因中国经济增长不温不火。中国铜需求占到全球的40%以上。
但是这次债务违约后几天内铜价大跌，打算进口铜的中国企业发现自己难以获得信贷。
“目前客户很难开出信用证来进口铜，因为银行贷款很紧张...”一位新加坡交易商称。
融资交易中筹得的很多资金已经投入了中国房地产市场。
但分析师称，人民币不断贬值和中国房地产价格降温，已经开始侵蚀部分融资交易的利润。从2月中旬到3月5日，人民币下挫了1.42%，并在3月5日创下逾六个月低点，随后有所反弹。
部分分析师表示，中国政府正通过让利率下滑同时人民币贬值，在短期内打击投机客。投机热钱一直大规模涌入中国，从人民币升值和债券的高收益中牟利。
“人们似乎担心中国开始认真解决信贷问题，这种情况下，铜的工业需求增长将会减少，”一位拒绝具名的全球大宗商品交易分析师称。
“随着需求增长放缓，同时融资方面的过剩金属可能面临抛售，铜的短期需求前景让人担忧。”(完)
(编译 张涛/龚芳/孙茉莉/朱晓军；审校 郑茵)
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