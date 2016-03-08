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路透中文国际短讯 | 2016年 3月 8日 星期二 16:14 BJT

沪综指逆转收升实现六连涨 中小盘股逞强引领大盘翻红

中国股市沪综指周二收市小升，实现六连涨。分析师指出，由于仍处熊市阶段，大盘五连涨后投资者趋向获利了结，今早承受抛压较大；午后随着中小盘股转强，市场人气活跃起来，低位承接力量加强，大盘尾市逆转翻红，不过成交量依然在低位。上证A股今日成交2,200亿元人民币，上日为2,081亿元。路透

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