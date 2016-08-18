沪综指小幅收跌 大盘持续震荡调整房地产股走势偏活跃

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月18日 - 中国股市沪综指周四小幅收跌。分析师指出，今日大盘持续震荡整理，午后重心有所下移，虽然房地产股走势偏活跃对指数形成一定支撑，但盘中多数个股表现疲弱。大盘在前期放量突破后受年线压制回撤，后市需反复震荡整理消化上方压力。
沪综指.SSEC收报3,104.11点，跌5.44点或0.17%，上证A股今日成交2,530亿元人民币，上日成交量为2,379亿元。
“市场震荡为主，房地产股比较活跃，要不然市场压力会大一些。”新时代证券分析师孙卫党指出。
他说，前期沪指创出七个月来新高后，场内人气有所恢复，个股分化比较明显。成交量近两日开始萎缩，市场上攻压力较大。近期房地产收购举牌概念股表现活跃，但由于部分个股缺乏基本面支撑，追涨资金显得较为谨慎。
上证地产类指数上涨0.96。国内最大房企--万科(000002.SZ)今日盘中一度大涨逾7%，股价最高触及27.68元创历史新高，午后下跌，收报25.58元或1.04%。
中国7月70城房价指数连续10个月延续涨势，且涨幅进一步扩大，新建商品住宅价格同比上涨的城市个数有所增加；不过较上月，房价上涨动力整体略有减弱，尤其是前期上涨过快的一线和二线热点城市。
沪深300指数.CSI300收报3,364.58点，跌0.25%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,336.0点，跌0.4%，成交11,876手。130亿元额度的沪股通净买入14.81亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。