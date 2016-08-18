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中国财经 | 2016年 8月 18日 星期四 15:30 BJT

沪综指小幅收跌 大盘持续震荡调整房地产股走势偏活跃

路透北京8月18日 - 中国股市沪综指周四小幅收跌。分析师指出，今日大盘持续震荡整理，午后重心有所下移，虽然房地产股走势偏活跃对指数形成一定支撑，但盘中多数个股表现疲弱。大盘在前期放量突破后受年线压制回撤，后市需反复震荡整理消化上方压力。

沪综指.SSEC收报3,104.11点，跌5.44点或0.17%，上证A股今日成交2,530亿元人民币，上日成交量为2,379亿元。

“市场震荡为主，房地产股比较活跃，要不然市场压力会大一些。”新时代证券分析师孙卫党指出。

他说，前期沪指创出七个月来新高后，场内人气有所恢复，个股分化比较明显。成交量近两日开始萎缩，市场上攻压力较大。近期房地产收购举牌概念股表现活跃，但由于部分个股缺乏基本面支撑，追涨资金显得较为谨慎。

上证地产类指数上涨0.96。国内最大房企--万科(000002.SZ)今日盘中一度大涨逾7%，股价最高触及27.68元创历史新高，午后下跌，收报25.58元或1.04%。

中国7月70城房价指数连续10个月延续涨势，且涨幅进一步扩大，新建商品住宅价格同比上涨的城市个数有所增加；不过较上月，房价上涨动力整体略有减弱，尤其是前期上涨过快的一线和二线热点城市。

沪深300指数.CSI300收报3,364.58点，跌0.25%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,336.0点，跌0.4%，成交11,876手。130亿元额度的沪股通净买入14.81亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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