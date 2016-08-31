沪综指小幅收升 盘面分化明显房地产股领涨大盘

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月31日 - 中国股市沪综指周三小幅收升。分析师指出，今天早盘股指震荡下挫，随后在房地产股带动下逐级回升。盘中权重股和中小盘题材概念股分化明显，下跌股票数量略多于上涨股票，整体盘面依然偏弱。本周将有重要美国经济数据公布，数据明朗前料市场情绪仍偏谨慎。
沪综指.SSEC收报3,085.49点，涨10.81点或0.35%，沪综指8月累计升3.6%，创五个月最大单月涨幅；上证A股今日成交1,608亿元人民币，上日成交量为1,584亿元。
“本身大盘经历了一星期的下调，然后又横盘震荡一个星期，市场处于蓄势状态，就在等消息明朗。”开源证券分析师田渭东表示，预计美联储加息将对市场有所影响，市场仍在等待周末公布的美国非农就业数据。
他并称，万科A经过一段时间的调整，今日再度发力二次拉抬，并带动大盘指数翻红，不过此举难有效凝聚人气，市场仍处于犹豫的观望状态。
联讯证券研报指出，当前市场表现较为纠结，从上周开始都是回调下探到支撑位后回升，短期内大盘维持震荡盘整。但四季度鉴于作为经济先行指标的房地产销量增速，将逐步回落且美联储加息概率在4季度较强，预计将对市场有一定影响。
上证地产类指数.SSEP收涨1.82%、万科A(000002.SZ)、廊坊发展(600149.SS)涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,327.79点，涨0.48%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,310.6点，涨0.69%，成交13,164手。130亿元额度的沪股通净买入5.31亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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