沪综指小幅收升 盘面分化明显房地产股领涨大盘

路透北京8月31日 - 中国股市沪综指周三小幅收升。分析师指出，今天早盘股指震荡下挫，随后在房地产股带动下逐级回升。盘中权重股和中小盘题材概念股分化明显，下跌股票数量略多于上涨股票，整体盘面依然偏弱。本周将有重要美国经济数据公布，数据明朗前料市场情绪仍偏谨慎。

沪综指.SSEC收报3,085.49点，涨10.81点或0.35%，沪综指8月累计升3.6%，创五个月最大单月涨幅；上证A股今日成交1,608亿元人民币，上日成交量为1,584亿元。

“本身大盘经历了一星期的下调，然后又横盘震荡一个星期，市场处于蓄势状态，就在等消息明朗。”开源证券分析师田渭东表示，预计美联储加息将对市场有所影响，市场仍在等待周末公布的美国非农就业数据。

他并称，万科A经过一段时间的调整，今日再度发力二次拉抬，并带动大盘指数翻红，不过此举难有效凝聚人气，市场仍处于犹豫的观望状态。

联讯证券研报指出，当前市场表现较为纠结，从上周开始都是回调下探到支撑位后回升，短期内大盘维持震荡盘整。但四季度鉴于作为经济先行指标的房地产销量增速，将逐步回落且美联储加息概率在4季度较强，预计将对市场有一定影响。

上证地产类指数.SSEP收涨1.82%、万科A(000002.SZ)、廊坊发展(600149.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,327.79点，涨0.48%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,310.6点，涨0.69%，成交13,164手。130亿元额度的沪股通净买入5.31亿元。（完）