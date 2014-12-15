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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 15日 星期一 15:33 BJT

沪综指震荡收升0.5% 基建板块大涨提振市场人气

中国股市沪综指周一震荡收升，基建板块大涨提振市场人气。分析师称，本周新股开始发行对资金面压力较大，权重蓝筹股仍存在回调压力，短期大盘以震荡休整为主；不过整体市场人气仍较高，计算机、基建等板块交投活跃，带动股指盘中探底回升。沪综指收报2,953.42点，涨15.25点或0.52%。路透
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