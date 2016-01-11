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路透中文国际短讯 | 2016年 1月 11日 星期一 15:27 BJT

沪综指收创近四个月新低 恐慌情绪加剧大盘持续探底

中国股市沪综指周一收盘大跌逾5%，创近四个月新低。分析师指出，年后全球金融市场避险情绪持续升温，A股受外围股市的拖累波动加大。目前投资者信心缺失，场内存在非理性抛售行为，恐慌性情绪的不断宣泄加剧指数下跌幅度。亚洲股市周一下跌，因美股今年头五个交易日的表现为历来同期最差，而且投资者对中国政府经济管理能力存疑，促使其买入避险日圆和公债。路透

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