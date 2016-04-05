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路透中文国际短讯 | 2016年 4月 5日 星期二 15:25 BJT

沪综指收涨至近三个月新高 基本面趋暖令风险偏好上升

中国股市沪综指周二收升1.4%，创下近三个月收盘新高。分析师指出，经济基本面出现趋稳向好信号，短期内美国加息等利空因素出现概率较小，再加上银行债转股消息带来一些想象空间，市场风险偏好上升；今日在中小盘股领涨下，大盘录得连四日涨势。上证A股今日成交2,752亿元人民币，较上日的2,165亿元增近三成。路透

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