利空传言合力推倒A股大盘 短期考验2,307点支撑

* 国际板将推出传言打击人气

* 经济增速放缓忧虑令大盘反击乏力

* 股债市翘翘板,现券收益率下跌

作者 林琦/李然

路透上海/北京11月30日电---就在中国A股市场对宏观政策微调满怀希望之时,沪综指周三却意外重挫逾3%,创出近四个月最大单日跌幅,又将投资者重新打入绝望深渊.

而市场对今日放量大跌原因则解析不同,例如传言国际板即将推出,宏观经济数据或低於预期等,都被列为下跌因素之一.甚至网上一张自称为上证所门前铜牛倒地的照片,亦被好事者列为股市下跌背後推手.

虽然近期国内气候反常偏暖,但对於股市投资者而言,经济放缓忧虑已令其感觉寒意阵阵.一旦出现大跌苗头,墙倒众人推,沪综指今天暴跌其实也在情理之中.短期内,该指数年内低点2,307点能否守住成为关键.

"市场心态不太好,之前大盘上涨无量,大家热情都不高,不利传闻加剧了股市投资者担忧."华西证券研究主管曹雪峰指出.

大成精选基金经理、大成新锐产业股票基金拟任基金经理刘安田表示,今日大跌的原因之一是担心经济增速的持续回落.根据11月中旬最新的发电量数据,目前经济发生了比较大的下滑.而B股暴跌跟国际资本撤出亚洲有一定关系,并向A股传导了恐慌情绪,从而与A股形成联动.

沪综指.SSEC收报2,333.414点,大跌78.979点,或3.27%,创下自8月8日以来最大单日跌幅;沪B指.SSEB则暴跌6.13%.就连香港市场亦受波及,恒生指数.HSI下跌1.46%,收报17,989.35点.

而股债市翘翘板效应则令债市春风扑面,周三现券收益率下跌.由国债领衔,而中长端体现更明显,则令收益率曲线更为平坦.市场人士表示,经济放缓忧虑加深,股市下跌的同时,债市气氛较前稍有好转;加之资金面紧张状况逐渐缓解,均推低现券收益率.

"股市跌得非常厉害,对经济不是很看好,看空经济,就看好债呗,...财政存款可能在下拨,回购贵而不紧."上海一外资银行交易员称.

**祸首是传言?**

"国际板即将推出的传闻应该是导致今天股市大跌的主要原因,"浙商证券分析师王伟俊称.

今天市场有传闻称,国际板马上要走内部流程,预计12月中旬要到证监会内部商议,现在技术方案对接和上市流程已拟定好,这令B股市场亦闻风丧胆.不过上海证交所相关人士随後对路透表示,该传闻纯属谣言.

另外,今日市场上亦有传言11月信贷数据可能远低於预期,明天即将公布的制造业采购经理人指数(PMI)料低於预期,以及人民币贬值预期下外资加速外逃等不利传言.

中航证券分析师李勇强指出,A股10月份启动的一波反弹逻辑就在於政策放松预期,但现在来看预期必然落空.在市场情绪偏空的情况下,投资者心态非常疲弱,在做空力量占据主导时会把利空因素放大而把利好因素掩盖,

"今天即使没有国际板的消息,市场节奏也会呼唤其他的利空因素.目前市场处於熊市心理,中级别的反弹很难出现,而且肯定会再创新低."他说.

货币政策微调近日亦有略有不同的解读,亦给股市投资者热情降一点温.中国央行货币政策委员夏斌周三表示,政策微调关键是要用好动态的差别存款准备金率,但并不意味着放松房地产调控,"微调并不意味着简单的放松银根,也不意味着放松总量政策."

**大盘2,307点成关键支撑**

申银万国资深分析师钱启敏认为,在经济预期前景不明的情况下,大盘缺乏弹性.接下来,大盘将考验前期低点2,307点的支撑力度.一旦被击破,大盘重心将整体下移.

10月中,中央汇金投资公司宣布在二级市场上增持工商银行(601398.SS)等四大国有银行的A股,被一些投资者视作政策做多的信号,引发大盘一波小反弹.不过反弹不能持久,10月24日沪综指创下2,307点的31个月来低点.

山西证券分析师杜亮指出,周三指数在没有明显利空因素的刺激下出现大幅下跌,显示市场投资心态恶化,短期做空动力陡增.

他认为,基於短期技术形态走差,继续建议投资者保持较低仓位,应对市场调整,不要轻易抢反弹.判断短期指数将继续下探,震荡中枢下降至2,300点之下.

不过亦有机构建议,不必过分悲观.咨询机构好买基金认为,未来仍有一些积极因素,例如下调存款准备金率的可能性在增加;同时,近期监管层对股市的制度建设逐步加强,如分红、打击内幕交易等,这有利於增加A股的长期投资者.

好买基金仍维持目前大盘处於底部区域的观点.

路透所作最新月度基金调查显示,中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比继续回升至84.4%.国内通胀降温的趋势越来越明显,令政策微调预期升温,基金经理继续增加股票比重. (完)

--审校 张喜良

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