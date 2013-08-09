上交所称将积极探索交叉上市和跨境ETF

路透上海8月9日 - 上海证券交易所的发展方向之一是积极推进国际化，加强和境外交易所、境外市场的合作，推动跨境ETF产品开发，积极探索产品互挂、交叉上市，加强与境外交易所的数据和行情交换，加快推动上交所成为国际市场。

中国证券报周五引述上交所理事长桂敏杰，在上交所和约翰内斯堡证券交易所共同举办首届“中国-南非资本市场论坛”上的相关主题演讲，他介绍了上交所下一步发展战略的两个重要方向。

一个方向是建设更完整的产品体系，即在发展股票市场的同时大力发展债券市场，积极开发ETF、股票期权和其他衍生产品，形成以蓝筹股市场为核心，债券市场、财富管理市场和衍生品市场协调发展的完整产品链，完善市场体系。

另一个方向是积极推进国际化，努力推动市场对外开放，吸引境外投资者参与中国资本市场，引入跨境ETF。上交所国际化战略的一个重要举措是加强和境外交易所的合作，此前已举办三次中国-巴西资本市场论坛。

在论坛期间，约翰内斯堡证交所与广发基金管理有限公司签署指数产品合作意向书，后者将尽快研究推出基于南非股价指数的ETF等产品。

交叉上市又称相互挂牌、跨境上市，是指既在境外证券市场上市又在境内证券市场上市的融资方式。（完）

(发稿 徐永; 审校 杨淑祯)

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