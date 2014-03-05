上海证交所欲借战略新兴产业板再定位（更新版）

* 上证所表态正研究设立战略新兴产业板

* 意在改变目前资金外流窘境，提高资金关注度

* 未来定位将转向蓝筹股和战略产业股双轮驱动

作者 林琦

路透上海3月5日 -面对深圳证交所中小板和创业板市场的崛起，一向以蓝筹股市场自居的中国上海证交所终于坐不住了，近日抛出建立战略新兴产业板的新设想，希望借此吸引市场资金重返上证所，其未来定位料将转向“蓝筹股+战略新兴产业股”的双轮驱动。

全国政协委员、上海证交所理事长桂敏杰近日在参加全国两会时透露，为了给予国内创新企业和战略新兴产业更多支持，吸引类似优质互联网企业等战略新兴企业上市，上交所正在研究设立战略性新兴产业板。

随着中国经济结构转型的推进，煤炭、钢铁、造船等传统产业普遍面临盈利能力下降窘境，商业银行亦在利率市场化及传统行业不景气的双重打压下，昔日高增长风采渐失，导致以传统产业上市公司为主的上交所处境尴尬：既使市盈率再低，投资者仍选择大量聚集于深市创业板和中小板，因其具备更有吸引力的获利示范效应。

据统计，在2013年以前，沪市股票年成交量领先于深市的格局已保持了十几年，但是自2008年起沪深两市年度股票成交量之比在逐年下降，由2008年的2.08倍降至2012年的1.1倍，2013年深市成交量更是反超沪市。目前沪深两市股票的平均市盈率分别为10.8倍和28.97倍。

深市创业板和中小板汇集了较多科技含量更高和更具发展潜力的新兴行业公司，投资题材和预期均胜沪市一筹。从去年开始，相当多的投资者已不再关注过去一直被市场公认的标杆指数沪综指.SSEC，转向关注创业板和中小板指数。在今年A股新股发行开闸后，首批48只新股中仅有6家落在沪市，“市值+摇号中签”的新股网上发行新办法更是让大量资金迁徙至深市。

这种资金迁徙估计还会延续，因为虽然沪市股票较为便宜，分红率较高，但国内散户和不少机构投资者往往更为看重二级市场股价变动带来的绝对收益，相对而言，沪市股票因成长性不足而缺乏交投弹性。更何况，未来中国经济结构转型将在较长时期内延续，传统经济的亮点正逐步消失。

这种弃”沪“投”深“的投资气氛在海外更是取得大范围共识。瑞银证券最近在海外路演时，就遇到大量尚不能投资A股的海外投资者频繁咨询深市创业板股票的情况。虽然这些投资者大多认为创业板有泡沫，但对主板市场多充满担忧，在经济低迷、信用风险、地产销售增速下降、货币资金价格上升、人民币连续贬值等不利因素下，投资者不敢触碰与投资有关周期行业和金融行业。

此种大趋势下，上证所势必需要做出一些改变来留住投资者和资金。在今年上证所工作重点中，已提出加大服务战略新兴产业的力度，助推互联网、节能环保、生物、新材料、高端装备制造、新一代信息技术、新能源汽车、新能源、文化等新兴产业发展。而桂敏杰近日的表态，更是将这一战略具体化。

上证所拟成立战略新兴产业板块，粗略分析其好处有三：第一是板块的集聚效应肯定比零敲碎打地上市要好得多；第二是该板块与传统产业的分离，可让该板块享受更高估值，吸引更多上市资源和投资者；三是该板块符合国家发展战略，未来在争取国家政策资源时有更充分的理由。

而在推出战略新兴产业板块前，上证所亦有相当多准备工作要做，如需厘清该板块与创业板的定位。按桂敏杰的表述，战略新兴产业板将定位于规模稍大、已越过成长期的相对成熟的企业，而深交所的创业板面向的是成长型、创业型企业，但具体区分原则尚有待进一步的解释。

更重要的一项准备工作则是法律法规架构的修订。上证所若要吸引大量优质上市资源回流，就需要在交易规则、上市规则、发行制度等方面做适当的调整。如目前主板上市公司需实现持续三年盈利的要求，就会将大量互联网公司挡在门外。

目前，上市门槛较低的创业板对拟上市公司的盈利要求是，最近两年连续盈利，净利润累计不少于1,000万元人民币,且持续增长；或是最近一年盈利且净利不少于500万元，令不少中国优质互联网企业因未达到该要求只能选择在海外上市。据业内人士预计，正在推进的《证券法》修订有望对上市公司的盈利门槛做出一些放宽。

当然，上证所现有的蓝筹股市场定位并不会因此而“变色”。优先股、蓝筹股T+0交易机制、个股期权等改革举措将陆续推出，同时上证所还计划成立高收益蓝筹股板块，都将令上证所的蓝筹股市场地位继续得到稳固。（完）

(审校 曾祥进)

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