上证所支持券商业务创新--上证报

路透上海5月25日电---上海证券报周五报导,上海证券交易所将积极支持证券公司创新发展,拟对已开展的债券质押式报价回购业务和约定购回式证券交易业务扩大试点;正在起草报价回购转常规办法,此项业务有望在今年转常规.

报导称,上交所正在制订报价回购各项优化措施,如简化签约方式、放宽客户资质要求、放宽债券投资比例、债券实时出入库等.对於股票质押式回购等新业务,上交所拟简化开发流程,加快专业评价与试点,提高创新效率.

报价回购是证券公司以自有债券做质押,根据不同回购业务品种进行报价,向客户融入资金,于回购到期日向客户返还资金并支付报价收益的业务.目前已有国信证券、国泰君安等22家证券公司开展试点业务.

报导称,为推动约定购回业务的进一步发展,上交所拟放宽业务范围和投资方式限制,扩大覆盖面,增加资产管理计划等交易主体,延长购回期限,放宽客户资质限制,完善违约处置程序,修订业务规则.

中信证券(600030.SS)(6030.HK)、银河证券和海通证券(600837.SS)三家证券公司作为试点单位已经开展此项业务,截至4月底,今年约定购回累计交易金额1.76亿元,已报备投资者52个.

报导还指出,上海证交所还在研究证券公司分级资产管理计划,丰富券商为客户提供金融产品的类型.目前,一些证券公司正积极着手研究业务方案,上交所会同部分证券公司对分级计划业务方案进行认真研究和完善,启动了份额转让平台的开发.

所谓分级计划是将份额划分为风险收益特征不同的优先级和次级等份额,优先级份额享有约定的收益率,次级份额享有集合计划剩余资产的分配,次级份额保障优先级份额实现预期收益.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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