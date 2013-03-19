上证所今年将完成个股期权方案准备 大力发展公司债

他指出，今年将全面推进基金等新产品新业务快速发展，力争实现报价回购、融资融券、股票质押回购等新业务较快增长，努力形成挂钩股票、债券、黄金、外汇、商品、货币等的交易所上市基金(ETF)产品布局；此外，以简化程序、稳定预期为基本要求，优化创新机制，完成报价回购业务转常规、转融券试点，推出股票质押回购、ETF回购等。

黄红元还指出，在创新举措方面，今年将研究创新并购债券、并购基金、过桥贷款等配套措施；以股债联接作为创新重点，推进发行相关产品；研究建设挂钩股票、债券、黄金、外汇、商品、货币等产品结构布局，力争推出LOF、创新封闭基金、行业ETF等系列产品；重点研究多空或波动分级型基金产品，ETF延期交收交易（T+D）合约以及依托机构投资者服务平台的期权和利率互换产品等创新产品和交易机制等。