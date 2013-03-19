上证所今年将完成个股期权方案准备 大力发展公司债

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透上海3月19日 - 据中国证券报周二报导，上海证券交易所总经理黄红元表示，今年该所重点工作包括建设多层级蓝筹股市场、债券市场、基金等新产品新业务等，年内要完成个股期权业务方案、规则体系和技术准备就绪；大力发展公司债，全力突破国债预发行、金融机构债，开发债券一对一回购等新产品等。
他指出，今年将全面推进基金等新产品新业务快速发展，力争实现报价回购、融资融券、股票质押回购等新业务较快增长，努力形成挂钩股票、债券、黄金、外汇、商品、货币等的交易所上市基金(ETF)产品布局；此外，以简化程序、稳定预期为基本要求，优化创新机制，完成报价回购业务转常规、转融券试点，推出股票质押回购、ETF回购等。
此外，今年要加快跨境ETF产品开发，不断扩大与境外指数机构的合作范围，产品涵盖国际主要资本市场。
黄红元还指出，在创新举措方面，今年将研究创新并购债券、并购基金、过桥贷款等配套措施；以股债联接作为创新重点，推进发行相关产品；研究建设挂钩股票、债券、黄金、外汇、商品、货币等产品结构布局，力争推出LOF、创新封闭基金、行业ETF等系列产品；重点研究多空或波动分级型基金产品，ETF延期交收交易（T+D）合约以及依托机构投资者服务平台的期权和利率互换产品等创新产品和交易机制等。
上证所今年还将持续推进多层级蓝筹股市场建设，继续支持大型骨干企业、细分市场龙头企业、科技创新和文化创意产业等新兴行业、先进制造业和现代服务业等优质企业发行上市，同时通过简化并购重组、再融资程序，支持上市公司做优做强。(完)
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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