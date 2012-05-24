上交所6月1日起接受中小企业私募债备案材料--报载

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海5月24日电---上海证券报周四援引上海证券交易所总经理助理夏建亭表示,该所将在6月1日起开始接受中小企业私募债备案发行材料,目前暂选择北京、上海、天津、浙江、江苏、广东等六省市作为试点.
报导同时援引业内人士指出,券商目前项目储备充足,由於试点期间的发行企业资质较好,首批发行的中小企业私募债利率预计将在10%左右.
不过,华东一位券商代表指出,根据目前的材料准备情况,券商很难在6月1日当天提交备案材料,预计最快可在6月8日之前提交备案材料.
"按照我们的估计,首批中小企业私募债要到6月下旬正式挂牌,赶在上半年结束前完成,届时可能有多家券商的项目一起挂牌,"他说.
根据中小企业私募债券业务试点办法规定,如提交材料完备,上交所应在接受材料10个工作日内出具《接受备案通知书》.而在发行人取得《接受备案通知书》後,应当在6个月内完成发行.逾期未发行的,应当重新备案.但发行人可一次发行或分两期发行.
另外,上交所还规定,在试点期间,在该所备案的私募债券期限在3年以下.
为拓宽中小微型企业融资渠道,中国沪深两大证券交易所周二发布公告,正式启动中小企业私募债业务试点工作,规定发行人暂不包括房地产企业和金融企业,发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的三倍.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红
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