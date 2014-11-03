沪综指收升至近21个月新高 市场谨慎情绪有所升温

路透北京11月3日 - 中国股市沪综指周一收升至近21个月新高，受交通运输相关板块带动。分析师指出，今日PMI数据低于市场预期，令市场谨慎情绪有所升温，股指高位出现反复震幅有所加大，但目前市场整体信心仍相对稳定。

沪综指.SSEC收报2,430.032点，涨9.854点或0.41%，此前高点为2013年2月8日2,432.4点，上证A股今日成交2,269亿元人民币，上日为2,497亿元。

“市场连续五连阳了，并且都是放量的，振幅加大是必然的，但是振幅加大不改变它方向是向上的。”方正证券策略分析师陈敏称。

他表示，最近市场增量资金入本踊跃，大盘有望进一步上攻。目前增量资金入市可能首选低估值大市值且具有实际题材支撑的股票，同时近日市场热点多向此前遇冷的权重题材板块倾斜。

而尽管今日PMI数据并不乐观，但四季度经济好于三季度预期更多受稳增长政策推动，单个经济数据略低于预期不足以说明四季度经济走弱。

首创证券策略分析师邵帅称，今日PMI数据低于市场预期，市场短期情绪可能会受到一定影响，同时2,450点的技术压力对指数短期走势的压力仍较大。

汇丰中国10月制造业PMI终值持平于初值，为三个月高点。就业和库存分项指数较初值上修，新订单和新出口订单则下修，反映制造业整体趋稳但动能减弱，经济有效需求不足，政府料仍会进一步放松货币和财政政策。

五洲交通(600368.SS)、海南航空(600221.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报2,512.548点，涨0.17%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX4尾盘报2,514.0点，跌0.17%，成交651,113手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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