沪综指收升续创一个半月新高 煤炭能源等板块接力上涨

中国无意通过货币贬值提升竞争力 将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透北京3月13日 - 中国股市沪综指周五收升续创一个半月新高，煤炭能源等板块接力上涨。
分析师指出，今日金融股冲高回落，煤炭、有色类股虽然整体上涨，但其基本面较差，难以有效聚集市场人气，近日盘中热点轮动较快，增量资金入市意愿不强，量能放大不明显，沪指在3,400点的压力仍大。
沪综指.SSEC收报3,372.91点，涨23.59点或0.70%，此前高点为2015年1月26日的3,383.18点，该指数全周累计上涨4.06%；上证A股今日成交3,728亿元人民币，上日为4,062亿元。
“煤炭、有色（股）跟进反映出金融（股）短期的上冲动力有所减弱。”首创证券策略分析师邵帅称。
他并表示，两会期间地方债置换、养老金投资方案改革等举措和昨日信贷数据超预期 对金融板块形成利好，短期消息刺激加之前期存在超跌反弹动力共同作用金融板块近日回暖。但大盘股上涨需要更多资金推动，目前其并不具备启动新一轮行情的条件。
上证金融地产行业指数.SSEFN收涨0.14%，兖州煤业(600188.SS)、安源煤业(600397.SS)涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,617.66点，涨0.69%；沪深300指数期货主力3月合约CIFH5尾盘报3,623.8点，涨0.23%，成交1,129,529手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入16.7亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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