沪综指收升续创一个半月新高 煤炭能源等板块接力上涨

分析师指出，今日金融股冲高回落，煤炭、有色类股虽然整体上涨，但其基本面较差，难以有效聚集市场人气，近日盘中热点轮动较快，增量资金入市意愿不强，量能放大不明显，沪指在3,400点的压力仍大。

沪综指.SSEC收报3,372.91点，涨23.59点或0.70%，此前高点为2015年1月26日的3,383.18点，该指数全周累计上涨4.06%；上证A股今日成交3,728亿元人民币，上日为4,062亿元。

他并表示，两会期间地方债置换、养老金投资方案改革等举措和昨日信贷数据超预期 对金融板块形成利好，短期消息刺激加之前期存在超跌反弹动力共同作用金融板块近日回暖。但大盘股上涨需要更多资金推动，目前其并不具备启动新一轮行情的条件。