沪综指收跌结束三连涨 新股发行提速大盘调整压力加大

路透北京4月24日 - 中国股市沪综指周五收跌，结束此前三连涨。分析师指出，受新股发行提速影响，今天盘中交投热情减弱，加之前期累积的获利盘较大，且面临周末投资者担心利空消息再现，套现压力加大，尾盘南北车大幅反弹拉动下股指缩减跌幅，料短线大盘将出现调整。

沪综指.SSEC收报4,394.13点，跌20.82点，或0.47%；该指数本周累计上涨2.48%，为连续第七周上涨。上证A股今日成交9,158亿元人民币，上日为9,591亿元。

“增量资金入市的前提是市场存在赚钱效应，但随着股指不断上涨，我估计赚钱效应会不断减弱，同时新股发行提速也会占用部分资金，因此增量资金推动的涨势可能会出现调整。”新时代证券分析师孙卫党说。

展望下周，他认为，鉴于融资融券余额接近上限，证监会叫停伞形信托，新股发行冻结资金，未来增量资金的来源可能成为问题。在流动性为王的中国股市，这意味着大盘未来走势的不确定性大增。

中国证监会周四晚宣布核准25家首发企业IPO，为本月内核准的第二批企业，证监会还指出将适当加大新股供给力度，由每月核发一批次增加到两批次，新股发行明显提速。

券商等金融股周五整体下跌，光大证券(601788.SS)收跌6.11%，中国南车(601766.SS)中国北车601299.SS则均收报涨停。

沪深300指数.CSI300收报4,702.64点，跌0.81%；沪深300指数期货主力5月合约收报4,722点，涨0.04%，成交1,411,169手。130亿元额度的沪股通净买入7.4亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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