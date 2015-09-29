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中国财经 | 2015年 9月 29日 星期二 15:15 BJT

沪综指收跌逾2% 海外股市走弱给A股再添压力

路透上海9月29日 - 中国股市沪综指周二收市下跌逾2%。分析师指出，长假临近A股市场本来成交清淡，而海外主要股市的普遍下跌亦影响到国内市场信心，抛压有些加重。大盘今天在明显低开后，一直呈现弱势震荡，成交依然处于低位。

沪综指.SSEC收报3,038.137点，跌62.619点或2.02%。上证A股今日成交1,694亿元人民币，上日的1,662亿元创逾10个月最低水平。

“昨天小反弹没量配合，大家本来就有些犹豫，而周边市场的下跌更是给了离场的理由，毕竟长假七天，还不知道会发生什么事情呢。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏称。

因国庆假期，中国股市自周四（10月1日）起至下周三（10月7日）休市，下周四恢复交易。

华泰证券分析师周林指出，全球经济前景都不太好，中国短期内也看不到什么亮点。长假将至，很多投资人都无心恋战，观望情绪较浓。

美国股市周一收盘大幅下挫，因投资者担心中国经济趋势以及美国升息的潜在影响，纳斯达克综合指数.IXIC大跌3%，标普500指数.SPX重挫逾2%。周二亚太市场上亦是大面积下跌，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数午盘跌2.22%。

沪深300指数收报3,178.854点，跌1.97%,；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报3,079.8点，跌2.20%，成交12,573手。130亿元额度的沪股通净卖出13.99亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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