沪综指收跌逾2% 海外股市走弱给A股再添压力

中国加强用汇真实性审核 对违法违规行为保持高压打击--外管局官员
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透上海9月29日 - 中国股市沪综指周二收市下跌逾2%。分析师指出，长假临近A股市场本来成交清淡，而海外主要股市的普遍下跌亦影响到国内市场信心，抛压有些加重。大盘今天在明显低开后，一直呈现弱势震荡，成交依然处于低位。
沪综指.SSEC收报3,038.137点，跌62.619点或2.02%。上证A股今日成交1,694亿元人民币，上日的1,662亿元创逾10个月最低水平。
“昨天小反弹没量配合，大家本来就有些犹豫，而周边市场的下跌更是给了离场的理由，毕竟长假七天，还不知道会发生什么事情呢。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏称。
因国庆假期，中国股市自周四（10月1日）起至下周三（10月7日）休市，下周四恢复交易。
华泰证券分析师周林指出，全球经济前景都不太好，中国短期内也看不到什么亮点。长假将至，很多投资人都无心恋战，观望情绪较浓。
美国股市周一收盘大幅下挫，因投资者担心中国经济趋势以及美国升息的潜在影响，纳斯达克综合指数.IXIC大跌3%，标普500指数.SPX重挫逾2%。周二亚太市场上亦是大面积下跌，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数午盘跌2.22%。
沪深300指数收报3,178.854点，跌1.97%,；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报3,079.8点，跌2.20%，成交12,573手。130亿元额度的沪股通净卖出13.99亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透香港5月11日 - 香港交易所行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台--前海联合交易中心（QME）将是国内商品交易的标杆企业，惟开业时间未定，目前需要先把仓储物流等基建做好，并等待行业清理整顿完成。
路透北京5月11日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自5月11日24时起，将国内汽、柴油价格每吨分别下调250元和235元人民币。这是发改委今年第七次调整油价。