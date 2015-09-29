沪综指收跌逾2% 海外股市走弱给A股再添压力

路透上海9月29日 - 中国股市沪综指周二收市下跌逾2%。分析师指出，长假临近A股市场本来成交清淡，而海外主要股市的普遍下跌亦影响到国内市场信心，抛压有些加重。大盘今天在明显低开后，一直呈现弱势震荡，成交依然处于低位。

沪综指.SSEC收报3,038.137点，跌62.619点或2.02%。上证A股今日成交1,694亿元人民币，上日的1,662亿元创逾10个月最低水平。

“昨天小反弹没量配合，大家本来就有些犹豫，而周边市场的下跌更是给了离场的理由，毕竟长假七天，还不知道会发生什么事情呢。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏称。