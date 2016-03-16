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路透中文国际短讯 | 2016年 3月 16日 星期三 15:44 BJT

沪综指微收升 金融权重股强力护盘对指数贡献较大

中国股市沪综指周三微收升。分析师指出，今日盘中金融权重股获强力护盘，对指数贡献较大，中小盘股则走势疲软，盘中分化迹象明显。美联储会议前市场观望气氛渐浓，短期大盘在缺乏外部刺激的情况下陷入上下两难的格局，料指数或将维持盘整走势。上证A股今日成交1,896亿元人民币，上日为1,696亿元。路透

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