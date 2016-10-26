沪综指震荡收跌 前期热点板块回调大盘进行技术调整

路透北京10月26日 - 中国股市沪综指周三震荡收跌。分析师指出，前期热点煤炭资源股等周期性板块今日出现调整，市场暂时进入技术性整理过程。料在经过前期较大上涨后，股指近期或将反复震荡整固。

沪综指.SSEC收报3,116.31点，跌15.63点，或0.50%；今日成交2,155亿元人民币，上日为2,204亿元。

“今天我觉得还是正常调整，就是上3,100点之后，现在面临3,145点的前期高点，大盘有这种技术调整的要求。”联讯证券策略分析师陈勇认为。

他表示，从市场热点来看，前期推动指数上涨的基建类的央企板块和煤炭板块今天都有调整迹象，市场资金选择流入防御类品种，大盘将通过热点切换完成调整。在热点有序切换之际，大盘指数波动将表现较为平稳。

他并称，消息面上养老金年内将入市，对股市形成长期利好，但资金规模或有待观察。另外《“健康中国2030”规划纲要》也对养老主题板块形成利好效应。

人社部发言人李忠近日表示，下一步将在年内组织第一批委托省份与社保基金理事会签订合同。同时也会由社保基金理事会牵头组织评审委员会，优选出第一批养老基金管理机构，正式启动投资运营工作。

恒远煤电(600971.SS)收跌4.82%，陕西煤业(601225.SS)收跌4.59%

沪深300指数.CSI300收报3,354.80点，跌0.38%；沪深300指数期货主力11月合约收报3,329.8点，跌0.29%，成交7,995手。130亿元额度的沪股通净买入3.01亿元。（完）