沪综指收跌逾1% 短线仍有下探可能

路透上海7月18日 - 中国股市沪综指周四收挫逾1%，金融地产股领跌。分析师指出，二季度经济数据公布后，市场颇为期待的刺激政策仍未落地，场内观望情绪依然浓重，加上企业半年财务数据的不乐观，短线不排除大盘仍有下探可能。

沪综指.SSEC收报2,023.396点，跌21.526点，或1.05%。上海A股今日成交额为765亿元人民币，上日为879亿元。

“政策面走向还未明确，等待各部委是否会出具体政策吧，市场还在观望。”华创证券策略组组长郭艳红称。

他并认为，如果未来刺激政策低于预期，或者企业财务状况更加恶化，大盘的主导因素就将从政策面回归基本面，目前来看，年内不排除还有比前期1,850点更低的情况发生。

上证金融地产行业指数.SSEFN今日收盘下跌2.36%。

最新数据显示，统计局70个大中城市房价同比涨幅则继续攀升，环比涨幅在6月继续略微缩窄，但涨势已延续逾一年，显示房地产市场热度不减，未来房价上涨预期仍强烈。这亦引发楼市调控政策收紧担忧。

沪深300指数.CSI300收跌1.64%，报2,245.328点。沪深300指数期货主力7月合约尾盘报2,248.6点，跌1.51%，成交214,928手。(完)

(发稿 徐永；审校 张喜良)

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